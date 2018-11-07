Из кассы ичезло более миллиарда: ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

Центробанк России с 7 ноября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков – «Агросоюз» и «Банка инноваций и развития», сообщается на сайте регулятора. Оба банка участвуют в системе страхования вкладов, в связи с этим их вкладчикам будут выплачены страховки.

Как отмечает ЦБ, банк «Агросоюз» был привержен к осуществлению рискованных операций, что привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов. При этом банк для формального соблюдения требований к своему капиталу использовал «схемные» непрозрачные операции. Так, единственный владелец финансовой организации в течение текущего года 9 раз оказывал финансовую помощь банку на общую сумму 750 млн рублей. Денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности от участника банка, указывает регулятор, отмечая, что «источники денежных средств для оказания финансовой помощи непрозрачны для надзорного органа».

В ходе последней проверки Центробанк выявил пропажу из кассы банка более 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала). Чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, банк представлял документы с признаками фальсификации, а также противодействовал проведению инспекционной проверки.

Кроме того, по данным регулятора, кредитная организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В деятельности руководства банка ЦБ обнаружил признаки недобросовестного поведения – вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Стоит отметить, что капитал банка формировался в основном за счет вкладов населения.

ЦБ указывает, что вся информация о проводившихся банком сомнительных операций с признаками совершения уголовных деяний будет направлена в правоохранительные органы.

Добавим, что Банк России одновременно аннулирован лицензию банка на операции с ценными бумагами. По величине активов на 1 октября 2018 года банк «Агросоюз» занимал 198 место в банковской системе России.

Стоит отметить, что кредитная организация в начале августа 2018 года была включена в американский санкционный список – Specially Designated Nationals List (SDN List), связанный с Северной Кореей. Попадание под санкции означает заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам осуществлять любые операции с этим банком. На прошлой неделе стало известно, что банк сменил собственника – владелец банка Андрей Шляховой продал его, однако, кто стал его новым собственником, не уточнялось.

«Банк инноваций и развития» уличен в неоднократных нарушениях «антиотмывочного» законодательства и проведении сомнительных транзитных операциях, в связи с чем попал под пристальное внимание регулятора. «Несмотря на проведенную надзорным органом работу с банком, объем указанных операций во втором-третьем кварталах текущего года продолжал возрастать», – отмечает ЦБ. Значительную часть в структуре данных операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями, уточняет Банк России.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября текущего года банк занимал 286 место в банковской системе страны.

В обоих банках назначены временные администрации. Деятельность исполнительных органов кредитных учреждений приостановлена.

Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплата страховых возмещений вкладчикам кредитных учреждений начнется не позднее 21 ноября 2018 года. Вкладчики могут рассчитывать на выплату страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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