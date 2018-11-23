ЦБ оставил без лицензии проблемный Русский ипотечный банк

Банк России своими приказами от 23 ноября лишил лицензий столичный Русский ипотечный банк (РИБ) и краснодарский банк «Первомайский», сообщается на сайте регулятора. Напомним, 16 ноября РИБ сообщил о массовом снятии и выводе денежных средств клиентами со своих счетов и в связи с этим приостановил операционную деятельность. Кризисную ситуацию в банке объяснили волной негативных публикаций о кредитной организации в интернете, в том числе в соцсетях, на различных форумах и анонимных Telegram-каналах.

Как отмечает Центробанк, Русский ипотечный банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, финансовую организацию уличили в проведении сомнительных транзитных операций.

В ноябре из-за потери большой части клиентов банк столкнулся с острым дефицитом ликвидности и оказался не способен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами, указывает регулятор. При этом менеджмент и владельцы банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в действиях руководства Центробанк усмотрел «признаки недобросовестного поведения, а именно, признаки вывода из банка активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». С учетом всех выше перечисленных фактов регулятор принял решение об отзыве лицензии у РИБ.

Стоит отметить, что по величине активов на 1 ноября РИБ занимал 179 место в банковской системе страны.

Банк «Первомайский» остался без лицензии из-за неоднократных нарушений «антиотмывочного» законодательства и проведения сомнительных транзитных операций. Кроме того, регулятор выявил значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. В своей деятельности финансовая организация ориентировалась на кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком, за счет привлечения денежные средства населения. При этом более 40% кредитного портфеля сформировано низкокачественной ссудной задолженностью, указывает регулятор. Кредитная организация, наряду с этим, систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, отмечается в сообщении ЦБ.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября банк занимал 204 место в банковской системе РФ.

Обе кредитные организации участвуют в системе страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, поэтому вкладчикам банков будут выплачены страховые возмещения. Выплаты страховок начнутся не позднее 7 декабря 2018 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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