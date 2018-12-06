ЦБ лишил лицензии московский банк за сомнительные операции

Центробанк России приказом от 6 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Златкомбанка», сообщается на сайте регулятора.

По информации Банка России, финансовая организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска. Кроме того, банк уличен в неоднократных нарушениях законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в проведении сомнительных транзитных операций. Кредитная организация также была вовлечена в проведение операций по выводу денежных средств за границу и их обналичивание.

В ЦБ указали, что в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 405 место в банковской системе страны.

«Златкомбанк» участвует в системе страхования вкладов, в связи с чем его вкладчикам будут выплачены страховки. По информации Агентства по страхованию вкладов, выплата страховых возмещений начнется не позднее 20 декабря текущего года.

Стоит отметить, что с начала года ЦБ РФ отозвал лицензии у нескольких десятков банков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.18

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