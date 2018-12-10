Племянник экс-губернатора получил 15 млн долларов на счет в заграничном банке

Федеральная служба по финансовому мониторингу получила от иностранных коллег информацию о родственнике одного из бывших губернаторов, которому на счет внесли 15 млн долларов. Данные об операции были направлены в правоохранительные органы.

Как рассказал РБК глава управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, 24-летний гражданин России стал обладателем крупного актива в размере 15 млн долларов. Деньги на российский счет в заграничном банке были внесены по доверенности третьим лицом. Владелец депозита приходится племянником экс-губенатору.

Фамилии фигурантов этой истории не раскрываются. Информация поступила из подразделения финансовой разведки иностранного государства, которое в Росфинмониторинге также называть не стали.

Ранее служба сообщила о результатах проверки данных так называемого «панамского досье». В частности, специалисты Росфинмониторинга выяснили, что 4197 офшорных компании контролируется гражданами России. В общей сложности эти фирмы провели сомнительных финансовых операций на 5 млрд долларов. Многие из этих компаний связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», подчеркнул Андреев.

Кроме того, 3066 компаний контролируются американцами, 470 – украинцами. Чаще всего россияне предпочитают регистрировать офшоры на Виргинских островах – на них приходится более половины юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы.

Напомним, «панамское досье» было опубликовано в апреле 2016 года. Журналисты из разных стран и изданий изучили более 11,5 млн документов и нашли связь офшорных компаний с семьями 12 российских высокопоставленных чиновников. Генпрокуратура России начала проверку этих данных, позже информация о ходе расследования была засекречена.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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