ЦБ оставил без лицензий главных форекс-дилеров

Центральный Банк России аннулировал лицензии у пяти крупных форекс-дилеров, сообщается на сайте регулятора. Без лицензий по причине нарушений требований законодательства о ценных бумагах остались «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Форекс Клуб», «Фикс Трейд» и «Трастфорекс». Кроме того, Центробанк аннулировал квалификационные аттестаты руководителей и контролеров вышеназванных компаний.

В ЦБ пояснили, что компании нарушали порядок расчета размера собственных средств, предоставляли регулятору недостоверную отчетность, нарушали порядок составления отчетности, не исполняли предписания ЦБ.

Полный запрет деятельности этих крупных игроков наступит 27 января 2019 года. До этой даты форекс-компании обязаны прекратить профессиональную деятельность на рынке, закрыть все обязательства перед клиентами и вернуть им имущество. Всего в России работают девять форекс-дилеров. Теперь лицензии остались только у «Альфа-форекс», «ВТБ-форекс», «ПСБ-форекс» и «Финам форекс».

Отметим также, что Банк России аннулировал лицензию финансового агентства «Милком-Инвест» за аналогичные нарушения. Компания должная прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг до 27 апреля 2019 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.12.18

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