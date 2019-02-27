В Минфине уточнили, во сколько обойдутся России обещания Путина

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов оценил в более чем 900 млрд рублей затраты на реализацию мер социальной поддержки населения, о которых президент РФ Владимира Путин говорил в послании Федеральному собранию. По его словам, такая сумма потребуется на период до 2024 года.

«Сделан расчет примерно финансовых потребностей для реализации тех задач, которые были поставлены в послании, – это более 900 млрд рублей в промежутке от 2019 до 2024 года», – сообщил глава Минфина на совещании президента с правительством (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Силуанова, при подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку необходимые средства будут изысканы.

Ранее, 20 февраля, первый вице-премьер заявлял, что меры соцподдержки, предусмотренные посланием Путина, будут стоить бюджету в 100-120 млрд руб. ежегодно. Изыскать эти ресурсы, по его словам, предполагается в ходе исполнения бюджета и при весенней корректировке. Силуанов заверил, что все меры будут финансово обеспечены.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 20 февраля. Он предложил индексировать пенсии и единые денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионеров. Речь шла и о новых льготах сразу для нескольких категорий россиян – многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, ипотечных должниках, ставших безработными, и других.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в своем выступлении в Совете Федерации рассказал, где взять средства на выполнение послания Путина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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