Путин наобещал россиянам на 120 млрд рублей в год. Минфин уже начал искать деньги

Обещанные сегодня президентом РФ Владимиром Путиным меры соцподдержки будут стоить бюджету в 100-120 млрд рублей в год. Внести корректировку в главный финансовый документ страны чиновники правительства РФ рассчитывают весной. Речь идет, в частности, об индексации пенсий и единых денежных выплат сверх прожиточного минимума пенсионеров.

Меры соцподдержки, о которых президент заявил в своем ежегодном послании Федеральному Собранию, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» оценил в 100-120 млрд рублей ежегодно.

Изыскать эти ресурсы, по его словам, предполагается в ходе исполнения бюджета и при весенней корректировке. Силуанов заверил, что все меры будут финансово обеспечены.

В частности, как отметил Силуанов, доиндексация пенсий сверх прожиточного минимума пенсионеров за шесть лет будет стоить около 150-160 млрд рублей. 15-20 млрд из них планируется пустить на эти цели уже в 2019 году.

При этом министр финансов признался, что именно поручение президента, касающееся доиндексации пенсий, произвело на него самое серьезное впечатление. «Были уточнены параметры изменений в пенсионном законодательстве, – пояснил Силуанов. – Они были доработаны, исходя из тех вопросов, с которыми сталкиваются пенсионеры в текущем году. Имеется в виду, что пенсионеры, которые имеют невысокие пенсии и получают пенсии на уровне прожиточного минимума, не ощутили той индексации, на которую рассчитывали. Президент дал четкое указание, чтобы таким пенсионерам обеспечить индексацию пенсий сверх прожиточного минимума».

Кроме того, Путин дал указание пересчитать и те пенсии, что уже были выплачены с начала года. В целом же речь идет о новых льготах сразу для нескольких категорий россиян – многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, ипотечных должниках, ставших безработными, и других.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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