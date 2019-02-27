«В тумбочке денег нет точно». Глава ФНС рассказал, где взять средства на выполнение послания Путина

Российские налоговики нашли новые способы пополнения бюджета для исполнения задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина. О том, куда ФНС обратит взор уже в ближайшее время, в своем выступлении в Совете Федерации сегодня сообщил глава налоговой службы Михаил Мишустин.

С вопросом, где взять средства на реализацию президентских наказов, к главе ФНС обратилась спикер СовФеда Валентина Матвиенко. «Увеличивать нагрузку на бизнес мы не можем, это было бы неправильно в условиях сегодняшней экономической ситуации», – подчеркнула она. «Где деньги лежат, как вы считаете? То, что в тумбочке их нет – точно. Как можно увеличить доходы бюджета – федерального, регионального, муниципального, за счет каких источников?» – спросила глава верхней палаты парламента.

По мнению главы ФНС, первое, что следует сделать – провести полную инвентаризацию объектов недвижимости в стране. «Земельных участков, зданий и сооружений – всего, что есть на территории страны. Там серьезные есть деньги, – заявил он. – Инвентаризация подразумевает и объекты незавершенки (незавершенного строительства), земельные участки, выпавшие из оборота. Необходимо наведение порядка, связанного с регистрацией прав собственности – чтобы субъект права и объект недвижимости были четко связаны и доступны для налоговой службы и муниципалитета».

Кроме того, отметил Мишустин, нужно навести порядок с кадастровой стоимостью объектов недвижимости. «Справедливая кадастровая стоимость – очень важный элемент налогообложения, с которым надо разобраться», – подчеркнул он.

«Далее – налог на доходы физических лиц, расширение налоговой базы. Мы что смогли – сделали. Комиссии по легализации зарплаты вызывают компании и говорят: почему у тебя зарплата ниже, чем у компаний в стране в среднем или в регионе, про такому же виду экономической деятельности в разы? Объясни?» – сообщил он.

При этом глава ФНС заявил, что налоговикам известны случаи, когда работодатель «платит 15 тысяч, чуть выше МРОТа, но мы знаем, что остальное – это конверт». «Тут вопросы к правоохране», – подчеркнул он.

Кроме того, по мнению главы ФНС, необходимо навести порядок с электронными денежными системами. «Это электронные кошельки, все то, что сегодня является предметом работы молодежи, фрилансеров – всех, кто работает в Интернете», – сказал Мишустин, подчеркнув, что капитал, который перемещают через границы без контроля со стороны государства, вызывает большие опасения. По словам Мишустина, ФНС уже провела переговоры с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной и Минфином – «чтобы очень серьезно обратить на это внимание».

Кроме того, под пристальное внимание налоговиков в ближайшее время попадут Интернет-агрегаторы, помогающие покупателю и продавцу найти друг друга. «Это все элементы, связанные с услугами и товарами, связанные с нахождением товара в Интернете. Там тоже должно быть государство», – заявил Мишустин.

Матвиенко со своей стороны предложила еще один вариант наполнения бюджета за счет налогов. «А еще очень много денег, Михаил Владимирович, в лесу», – сообщила она. «Я знаю, что по инициативе СовФеда ФНС объявила этот год годом леса, – напомнила она. – Давайте объединим усилия».

В СССР лесная отрасль формировала до 30% бюджета, отметила спикер Совета Федерации. В России же она является убыточной. «Давайте сделаем, чтобы и у нас тоже она формировала до 30% бюджета, – предложила Матвиенко. – Мы надеемся, что в год леса вы найдете в лесу много денег и принесете в бюджет».

Глава ФНС Михаил Мишустин выступил с докладом в верхней палате российского парламента в рамках правительственного часа. Речь шла об инновационных инструментах администрирования налоговых доходов бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований.

Москва, Татьяна Дорофеева

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