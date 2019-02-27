российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 февраля 2019, 12:59 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«В тумбочке денег нет точно». Глава ФНС рассказал, где взять средства на выполнение послания Путина

Российские налоговики нашли новые способы пополнения бюджета для исполнения задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина. О том, куда ФНС обратит взор уже в ближайшее время, в своем выступлении в Совете Федерации сегодня сообщил глава налоговой службы Михаил Мишустин.

С вопросом, где взять средства на реализацию президентских наказов, к главе ФНС обратилась спикер СовФеда Валентина Матвиенко. «Увеличивать нагрузку на бизнес мы не можем, это было бы неправильно в условиях сегодняшней экономической ситуации», – подчеркнула она. «Где деньги лежат, как вы считаете? То, что в тумбочке их нет – точно. Как можно увеличить доходы бюджета – федерального, регионального, муниципального, за счет каких источников?» – спросила глава верхней палаты парламента.

По мнению главы ФНС, первое, что следует сделать – провести полную инвентаризацию объектов недвижимости в стране. «Земельных участков, зданий и сооружений – всего, что есть на территории страны. Там серьезные есть деньги, – заявил он. – Инвентаризация подразумевает и объекты незавершенки (незавершенного строительства), земельные участки, выпавшие из оборота. Необходимо наведение порядка, связанного с регистрацией прав собственности – чтобы субъект права и объект недвижимости были четко связаны и доступны для налоговой службы и муниципалитета».

Кроме того, отметил Мишустин, нужно навести порядок с кадастровой стоимостью объектов недвижимости. «Справедливая кадастровая стоимость – очень важный элемент налогообложения, с которым надо разобраться», – подчеркнул он.

«Далее – налог на доходы физических лиц, расширение налоговой базы. Мы что смогли – сделали. Комиссии по легализации зарплаты вызывают компании и говорят: почему у тебя зарплата ниже, чем у компаний в стране в среднем или в регионе, про такому же виду экономической деятельности в разы? Объясни?» – сообщил он.

При этом глава ФНС заявил, что налоговикам известны случаи, когда работодатель «платит 15 тысяч, чуть выше МРОТа, но мы знаем, что остальное – это конверт». «Тут вопросы к правоохране», – подчеркнул он.

Кроме того, по мнению главы ФНС, необходимо навести порядок с электронными денежными системами. «Это электронные кошельки, все то, что сегодня является предметом работы молодежи, фрилансеров – всех, кто работает в Интернете», – сказал Мишустин, подчеркнув, что капитал, который перемещают через границы без контроля со стороны государства, вызывает большие опасения. По словам Мишустина, ФНС уже провела переговоры с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной и Минфином – «чтобы очень серьезно обратить на это внимание».

Кроме того, под пристальное внимание налоговиков в ближайшее время попадут Интернет-агрегаторы, помогающие покупателю и продавцу найти друг друга. «Это все элементы, связанные с услугами и товарами, связанные с нахождением товара в Интернете. Там тоже должно быть государство», – заявил Мишустин.

Матвиенко со своей стороны предложила еще один вариант наполнения бюджета за счет налогов. «А еще очень много денег, Михаил Владимирович, в лесу», – сообщила она. «Я знаю, что по инициативе СовФеда ФНС объявила этот год годом леса, – напомнила она. – Давайте объединим усилия».

В СССР лесная отрасль формировала до 30% бюджета, отметила спикер Совета Федерации. В России же она является убыточной. «Давайте сделаем, чтобы и у нас тоже она формировала до 30% бюджета, – предложила Матвиенко. – Мы надеемся, что в год леса вы найдете в лесу много денег и принесете в бюджет».

Глава ФНС Михаил Мишустин выступил с докладом в верхней палате российского парламента в рамках правительственного часа. Речь шла об инновационных инструментах администрирования налоговых доходов бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.02.19

Российский робот Федор научился стрелять и остался без деталей. / Путин раздал поручения кабмину – велел снизить ставку по ипотеке до 8%. / Массовая драка школьников в Москве: три девочки попали в больницу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Совет Федерации

Венесуэле угрожает военная интервенция: в СовФеде заговорили о «небезызвестной ЧВК»

Путин о геополитике: США нарушают и подговаривают своих саттелитов, а те им подхрюкивают

Сенаторы предложили Госдепу считать Россию спонсором терроризма

Глава Минюста предложил обязать родителей платить алименты студентам

Автономный Рунет: правительство уже готово потратить 20 миллиардов

«Синдром Арашукова»: в Госдуме предложили досконально «прошерстить» всех депутатов, сенаторов и чиновников

«Позвольте, но как же он служил в очистке?» Рунет взорвали фотожабы на сенатора Арашукова

Громкий арест сенатора Арашукова: борьба с коррупцией или попытка повысить рейтинг власти

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика, правительство РФ, Совет Федерации,

Новости партнеров