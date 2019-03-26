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Вторник, 26 марта 2019, 17:03 мск

Новости Финансы

Центробанк выдаст банковскую лицензию впервые за четыре года

Впервые с апреля 2015 года в России будет зарегистрирована новая кредитная организация. Центробанк принял решение о выдаче базовой лицензии ООО «Банк 131» из Казани.

Как говорится в сообщении регулятора, новый банк имеет право осуществлять банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте, а также с драгоценными металлами. Однако кредитной организации не разрешено привлекать во вклады денежные средства физических лиц.

Решение ЦБ было принято 13 марта. После необходимых процедур 21 марта кредитная организация была зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц. Базовая лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО «Банк 131».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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