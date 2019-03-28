ЦБ лишил лицензии очередной банк-«прачечную»

Центробанк РФ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка, сообщается на сайте регулятора. По величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 389 место в банковской системе страны.

В ЦБ заявили, что банк специализировался на проведении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Финансовая организация «в значительной степени был вовлечена в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций», сообщает регулятор, отмечая, что у ее руководства не было намерений «предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение».

Кроме того, в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подчеркнули в ЦБ.

В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Добавим, что Международный расчетный банк не является участником системы страхования вкладов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.03.19

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