Можно было две Олимпиады провести: аналитики оценил расходы ЦБ на зачистку банковского сектора

Банк России потратил более 70 млрд долларов на расчистку банковского сектора. Такие данные приводит рейтинговое агентство Fitch. При этом в ближайшие два-три года на эти цели, вероятно, выделят еще 10 млрд долларов.

По данным аналитиков, 70 млрд долларов было потрачено ЦБ РФ на расчистку сектора от нежизнеспособных банков и тех, которые занимались противоправной деятельностью. Отмечается, что в расчетах использовался последний курс доллара, если же брать исторический, то сумма средств на расчистку сектора превысила 100 млрд долларов, передает РБК.

«Россия вполне могла бы провести еще две Олимпиады с нуля», – сообщил старший аналитик Fitch Ratings Александр Данилов на Международном финансово-банковском форуме в Ташкенте.

Fitch считает, что главные траты российского Центробанка пришлись на санацию банков с использованием Фонда консолидации банковского сектора, выплаты возмещения застрахованным вкладчикам и кредиты ЦБ (через Агентство страхования вкладов) на рекапитализацию санируемых банков.

По данным агентства, с 2005 по 2013 год отток капиталов через сомнительные операции составил около 280 млрд долларов. После зачистки российского банковского сектора он сильно сократился и в настоящее время фактически прекращен.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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