«Проблема будет скоро решена»: Сбербанк рассказал о новом глобальном сбое в приложении

В пресс-службе Сбербанка прокомментировали второй за два дня глобальный сбой в работе онлайн-сервисов банка. Ранее сегодня сообщалось, что клиенты кредитной организации после 12:00 мск начали массово жаловаться на сбой в работе всех сервисов, на невозможность войти в личный кабинет и невозможность совершить платеж со счета.

В Сбербанке подтвердили, что сбой зафиксирован в работе онлайн-банка и банкоматов. «В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций в Сбербанк Онлайн и через устройства самообслуживания Банка», – говорится в сообщении банка.

В кредитной организации обещают, что «в ближайшее время проблема будет решена», отмечая, что профильные подразделения банка работают над ее устранением.

Ранее ресурс downdetector.ru сообщил о получении 1622 отчета от клиентов Сбербанка о неполадках в работе онлайн-приложения. Жалобы пришли со всей России: от Петропавловска-Камчатска до Сочи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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