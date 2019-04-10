В работе сервисов Сбербанка произошел очередной сбой

Клиенты Сбербанка вновь стали жаловаться на сбои в работе онлайн-сервисов банка. Так, по данным ресурса downdetector.ru, проблемы у пользователей начались около 11:00 мск. Большинство клиентов (55%) жалуются на сбой в работе всех сервисов, войти в систему не может почти треть пользователей (30%), а совершить платеж со счета не могут 15% клиентов финансово-кредитной организации.

Официальных комментариев Сбербанка на момент публикации данного материала не было.

Как писал «Новый День», предыдущий сбой в работе сервисов Сбербанка произошел 8 апреля. Клиенты массово сообщали о неполадках в работе приложения онлайн-банка. Пользователи рассказывали о невозможности войти в личный кабинет. В ответ на попытку входа система предлагала повторить попытку через 15 минут. Кроме того, клиенты банка сталкивались с задержкой в проведении онлайн-операций по переводу денег. По словам пользователей, проблемы начались утром.

В Сбербанке признали, что произошел сбой. Сбои в приложении Сбербанка возникали и ранее. Так, массовые неполадки наблюдались в октябре прошлого года. Ранее, в августе, пользователи также жаловались на невозможность войти в систему и совершить платеж.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.04.19

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