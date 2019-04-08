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Понедельник, 8 апреля 2019, 16:15 мск

Новости Скандалы и происшествия

В приложении Сбербанка произошел глобальный сбой

Клиенты Сбербанка массово сообщают о неполадках в работе приложения онлайн-банка. В кредитной организации обещают в ближайшее время решить проблему.

Пользователи приложения жалуются на невозможность войти в личный кабинет. В ответ на попытку входа система предлагает повторить попытку через 15 минут. Кроме того, клиенты банка отметили задержку в проведении онлайн-операций по переводу денег. По словам пользователей, проблемы наблюдаются с начала дня.

В Сбербанке подтвердили, что сбой наблюдается в работе банкоматов и онлайн-банка. «В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в «Сбербанк онлайн» и через устройства самообслуживания банка», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.

Представитель банка уверяет, что трудности с входом в онлайн-приложение временные и в скором будущем технические неисправности будут устранены.

На официальном сайте Сбербанка при попытке войти в личный кабинет на экране появляется инструкция, которая предлагает в том случае, если деньги были списаны, но не дошли до получателя, обратиться в офис банка.

Стоит отметить, что сбои в приложении Сбербанка возникают не в первый раз. Так массовые неполадки наблюдались в октябре прошлого года. Ранее пользователи жаловались на невозможность войти в систему и совершить платеж в августе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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