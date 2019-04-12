ЦБ отобрал лицензию у московского банка из-за сомнительных операций

Центробанк России лишил лицензии московский банк «Аспект», сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 343 место в банковской системе страны. Банк является участником программы страхования вкладов.

В ЦБ заявили, что финансовая организация проводила сомнительные операции с наличной иностранной валютой и транзитные операции, существенная часть которых была связана «с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам». Кроме того, банк нарушал «антиотмывочное» законодательство, предоставляя «неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю».

Кредитную организации также уличили в нарушении законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора.

В банке назначена временная администрация.

Финансовая организация участвует в системе страхования вкладов, поэтому ее вкладчикам будут выплачены страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика, указали в ЦБ. Выплаты страховых возмещений стартуют не позднее 26 апреля 2019 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

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