ЦБ отобрал лицензию у московского банка из третьей сотни

Центробанк России лишил лицензии московский «РАМ банк», говорится в сообщении регулятора. Соответствующий приказ подписал в пятницу, 26 июля. Кроме того, у кредитной организации аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов банк занимает 296 место в отечественной банковской системе.

Как отмечает пресс-служба ЦБ, банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. «Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков… выявило значительное (более 20%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков», – говорится в сообщении Банка России.

Кроме того, банк «заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов.

При этом кредитный портфель финансовой организации был представлен в основном крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерном, добавии в Центробанке.

Банк участвует в системе страхования вкладов. Вкладчикам будут выплачены страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Выплаты стартуют не позднее 9 августа текущего года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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