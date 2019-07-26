Банк России второй раз за год понизил ключевую ставку. «Вероятно, будет еще одно снижение – осенью»

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта – с 7,5% до 7,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Это уже второе снижение ключевой ставки в текущем году. Напомним, 14 июня ЦБ понизил ключевую ставку до 7,75% до 7,5%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда допустила еще два снижений ключевой ставки до конца года.

Нынешнее решение связано в том числе с замедлением темпа роста потребительских цен. Центробанк отмечает, что инфляционные ожидания в стране остаются на повышенном уровне, несмотря на то, что «продолжается замедление инфляции». Кроме того, указывает регулятор, «темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России». С учетом слабой экономической активности, наблюдающейся в России, в ЦБ не видят угрозы роста инфляционных рисков в ближайшем перспективе. Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года. Ранее Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам текущего года с 4,7-5,2 до 4,2-4,7%.

В Банке России допустили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки «на одном из ближайших заседаний Совета директоров» в том случае, если ситуация с инфляцией будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом. Также в ЦБ не исключили переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине будущего года.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – заявил регулятор.

Оценивая экономическую ситуацию в стране, в ЦБ заявили, что рост экономики в первом полугодии 2019 года ниже прогнозного уровня связан со «слабой динамикой инвестиционной активности, а также значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса». При этом, указал регулятор, что наметившееся во втором квартале ускорение годового роста промышленного производства «может не иметь устойчивый характер». Банк России также указал на продолжающееся снижение годового темпа роста оборота розничной торговли в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения, что также является одним из негативных факторов, влияющих на экономический рост.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 6 сентября 2019 года.

Ключевая ставка – это процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Она играет важную роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам для бизнеса и населения, а также влияет на уровень инфляции. Соответственно, чем ставка ниже, тем доступнее кредитные деньги на финансовом рынке. Власти рассчитывают, что это будет стимулировать экономический рост в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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