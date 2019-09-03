Кипр полностью рассчитался с Россией по долгам

Кипр досрочно погасил долг перед Россией, выплатив 1,56 млрд евро остатка, сообщает Bloomberg со ссылкой на кипрский Минфин. Экономика Кипра в 2011 году испытывала серьезные трудности из-за долговых проблем соседней Греции. Однако власти страны отказались идти по стопам коллег из Греции, Ирландии и Португалии, попросив финансовой помощи у Евросоюза и МВФ в обмен на жесткие меры экономии.

Изначально Никосия взяла у Москвы кредит в 2,5 млрд евро, однако этой суммы оказалось недостаточно. В 2013 году Кипр попросил о реструктуризации долга для снижения нагрузки на бюджет. Россия согласилась перенести погашение кредита с 2016 на 2018-2021 годы. При этом процентную ставку снизили с 4,5 до 2,5 процента годовых.

В апреле текущего года Кипра разместил два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд евро. Министр финансов страны Харис Георгиадис отметил, что средства пойдут исключительно на досрочное погашение российского кредита. Напомним, что по условиям соглашения, Россия обязана принять платеж, несмотря на потерю процентов от будущих периодов.

Никосия, Иван Гридин

Никосия. Другие новости 02.09.19

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