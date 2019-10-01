Банки начали оценивать долговую нагрузку при выдаче кредитов

Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября при принятии решения о предоставлении потребительского кредита обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Нововведение будет распространяться на выдачу займов от 10 тысяч рублей, в том числе при оформлении кредитных карт. Финансовые организации будут оценивать отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

При этом МФО, которая выдаст кредит клиенту с ПДН выше 50%, будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере половины суммы займа, а с 2020 года этот показатель возрастет до 65%, говорилось в материалах Центробанка РФ.

Как отмечают эксперты, новшество не окажет значительного влияния на рынок кредитования, поскольку большинство банков уже учитывают долговую нагрузку клиентов при выдаче займов. Согласно расчетам бюро кредитных историй «Эквифакс», ограничения коснутся примерно каждого десятого заемщика, большинство из которых накопили большую задолженность, передает РИА «Новости».

Опрошенные РБК эксперты отметили, что кредитные организации сами будут определять условия выдачи займов людям с высоким ПДН. К примеру, в ВТБ заявили, что не будут считать какой-то уровень долговой нагрузки поводом для отказа в кредите. В то же время в пресс-служба Тинькофф Банка заявили, что введение ПДН усложнит получение кредитов для клиентов с высокой долговой нагрузкой, а также заемщиков с серыми зарплатами и пустой кредитной историей.

Согласно данным ЦБ, в первом квартале текущего года 9,7% выданных кредитов получили клиенты, долговая нагрузка которых уже превышала 80%. По оценке Национальное бюро кредитных историй, 11,3% заемщиков (5 млн россиян) тратят на погашение кредитов более половины доходов.

Ранее Центробанк неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки жителей РФ, которые заметно опережают рост заработных плат.

По данным регулятора, коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов домохозяйств) по потребительским кредитам увеличился за первую половину 2019 года до 8,8% с 8,3%, приблизившись к максимальным значениям 2014 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.19

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