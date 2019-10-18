ЦБ готов к более решительному снижению ключевой ставки: «Инфляция позволяет»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила «более решительное снижение» ключевой ставки, указав при этом, что регулятор обычно делает «небольшие шаги в изменении ставки». Такое заявление руководитель Банка России сделала в интервью телеканалу CNBC. По словам Набиуллиной, одним из главных условий для этого является снижение инфляции.

Глава ЦБ напомнила, что сейчас регистрируемая инфляция немного ниже целевого показателя Центробанка и составляет около 3,8%. «Мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018 года – начала 2019 года исчезли, мы видим дальнейшее снижение ставки», – цитирует Набиуллину «Интерфакс». При этом она отметила, что в ситуации, когда «инфляционные факторы и поступающие данные могут значительно изменить экономический прогноз» ЦБ, регулятор может снижать ставку «более решительно, а не как обычно на 25 базисных пунктов».

Напомним, 10 октября на форуме «Финополис» в Сочи глава Банка России заявила, что регулятор может ускорить смягчение денежно-кредитной политики и вновь снизить ключевую ставку на фоне замедления инфляции.

Ранее в сентябре совет директоров ЦБ в третий раз снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7% годовых. Регулятор тогда уточнил, что из-за слабого внутреннего и внешнего спроса темпы инфляции находятся заметно ниже его ожиданий. В сентябре рост цен в годовом выражении замедлился до 4% после 4,3% в августе, 4,6% в июле, 4,7% в июне, 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте.

В июне и июле регулятор также понижал ставку – до 7,5% и до 7,25% соответственно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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