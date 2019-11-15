ЦБ отобрал лицензию у банка «Кредитинвест»

Центробанк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в дагестанском Кизилюрте. Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 386 место в банковской системе страны.

ЦБ отмечает, что финансово-кредитная организация проводила сомнительные трансграничные операции и нарушала законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк представлял неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По итогам проверки деятельности кредитной организации были выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности, указал регулятор.

Банк «Кредитинвест» участвует в системе страхования вкладов. Выплата страховых возмещений вкладчинам начнется не позднее 29 ноября текущего года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.19

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