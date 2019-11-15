В ЦБ рассказали об условиях выпуска монеты новым номиналом

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты. По его словам, за запуск монеты такого номинала выступают представители вендинговой индустрии (торговые автоматы). Она им необходима для выдачи сдачи.

Но есть и аргументы против выпуска такой монеты, пишет «Газета.ру». В частности, необходима уверенность, что монета таким номиналом прослужит 20-30 лет, а на фоне развития безналичной оплаты вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новых денег «неочевиден», пояснил Демиденко.

Сейчас регулятор следит за ситуацией, и, если возникнут объективная необходимость и выгода в выпуске 50 рублевой монеты, то такое решение будет принято, подчеркнул представитель ЦБ РФ.

Москва, Иван Гридин

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