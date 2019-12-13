ЦБ вновь понизил ключевую ставку – пятый раз за год

Совет директоров Центрального банка по итогам сегодняшнего заседания ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6,25% годовых, говорится в сообщении регулятора. Таким образом, это уже пятое снижение ставки в текущем году. В последний раз Банк России понижал ключевую ставку 25 октября более резко – с 7% до 6,5% годовых. С начала года, когда ставка находилась на уровне 7,75%, ее суммарное снижение составило 1,5 процентных пункта.

ЦБ пояснил свое решение тем, что «замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось». Регулятор подчеркнул, что «инфляционные ожидания населения продолжают снижаться», а «ценовые ожидания предприятий в целом не изменились».

Центробанк констатировал, что в России «дезинфляционные риски на краткосрочном горизонте по-прежнему преобладают над проинфляционными». «В ноябре дезинфляционные факторы продолжили оказывать существенное влияние на инфляцию. Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары продолжали снижаться», – указали в ЦБ. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», – говорится в сообщении регулятора.

Отметив повышение темпов роста экономики России в третьем квартале, Центробанк в то же время заявил о сложности оценки их устойчивости. Регулятор при этом предупредил, что риски существенного замедления мировой экономики сохраняются.

В ЦБ также заявили, что будут оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первой половине 2020 года при условии, что экономическая ситуация в стране будет развивать «в соответствии с базовым прогнозом». Регулятор будет принимать решение по ключевой ставке «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», подчеркивается в сообщении.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос по ключевой ставке, намечено на 7 февраля 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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