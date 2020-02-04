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Вторник, 4 февраля 2020, 16:09 мск

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Число финансовых пирамид в России выросло почти в полтора раза

В прошлом году Центробанк РФ выявил 237 финансовых пирамид, а также 80 зарождающихся проектов, у которых выявлены признаки пирамид. Об этом рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.

По его словам, организаторы таких пирамид привлекают своих жертв через интернет и социальные сети. Пользуются они малоизвестными иностранными платежными системами. Чтобы придать организации больше солидности, открываются офисы, в которых проводят обучающие семинары, передает «Российская газета».

При этом мошенники действуют как по «классическим» схемам, предлагая вложить деньги в строительство, сельхозпроизводство и ценные бумаги, так и по новым – когда деньги привлекаются якобы для инвестиций в криптовалюты, в том числе в Gram и Libra от Telegram и Facebook.

В основном финансовые пирамиды действуют под вывесками кредитных потребительских кооперативов и потребительских кооперативов, часть существовала в виде «чистых» интернет-проектов, но чаще всего у них была вывеска «ООО».

В ЦБ подчеркнули, что несмотря на рост числа выявленных финансовых пирамид, ущерб от их деятельности снижается, в том числе из-за увеличения обращений бдительных граждан.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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