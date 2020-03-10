ЦБ объявил о продаже валюты на внутреннем рынке для поддержки рубля

Центробанк России сегодня начнет продажу иностранной валюты на внутреннем рынке ради поддержки рубля, говорится в сообщении регулятора. Накануне российская нацвалюта упала на международном валютном рынке после обвала нефтяных котировок: стоимость достигала отметки в 86 рублей, доллар торговался по цене более 75 рублей.

«Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции ФНБ в апреле», – сообщает ЦБ, отмечая, что такие операции будут проводиться до возобновления продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Как отмечает регулятор, это решение принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти».

ЦБ также заявил о готовности в случае необходимости задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Кроме того, регулятор сообщил, что проведет во вторник, 10 марта, аукцион репо «тонкой настройки» в объеме полтриллиона рублей и «валютный своп» по предоставлению долларов в объеме 5 млрд долларов. В ЦБ при этом отметили, что продолжат отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках. По оценке Банка России, текущий уровень ликвидности отечественного банковского сектора достаточен для устойчивого функционирования российской финансовой системы.

Накануне регулятор объявил, что в течение 30 дней не будет покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.03.20

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