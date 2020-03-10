Рубль и российские акции обвалились после открытия торгов на Московской бирже

Торги на Московской бирже во вторник, 10 марта, начались с резкого падения рубля после обвала цен на нефть и вчерашнего шторма на мировых фондовых рынках. По состоянию на 10:00 мск, доллар взлетел до 72,24 рубля, что на 3,65 рубля выше цены закрытия предыдущих торгов 6 марта. Евро на старте торгов вырос до 81,89 рубля. Единая европейская валюта при этом оказалась на 4,38 рубля выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

По данным на 11:07 мск, доллар торгуется по 72 рубля (+3,43 рубля к закрытию), евро – по 82 рубля (+4,5рубля).

Российский фондовый рынок также открылся обвалом. Индекс Мосбиржи на открытии торгов рухнул на 10,15% до 2443,39 пункта. Индекс РТС обвалился на 15,03% до 1069,43 пункта. Голубые фишки дешевеют на 5-13%. Сильнее всего теряют в цене акции «Роснефти» (-13,11%), «Лукойла» (-13,81%), «Сургутнефтегаз» (-12,02%), «Татнефть» (-12,49%), «Газпромнефть» (-8,85%), «Газпром» (-9,39%), «Сбербанк» (-10,13%), «Алроса» (-7,97%).

Индекс Мосбиржи по состоянию на 11:20 мск снижается на 8,67% до 2483.79 пунктов, индекс РТС – на 13,63% до 1086,56 пунктов.

Рубль рухнул по отношению к доллару и евро на старте сегодняшних торгов вслед за обвалом на мировых нефтяных площадках после выхода России из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и на фоне опасений быстрого распространения коронавируса за пределами Китая. Обрушение нефтяных рынков вызвало тотальную распродажу на мировых фондовых площадках. Так, индекс S&P500 рухнул на 7,6%, европейский Euro Stoxx 600 – на 7,5%, японский Nikkei – 5,1%, Nasdaq – 7,29%, Dow Jones – 7,79%.

В пятницу, 6 марта, России и ОПЕК+ не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и общих темпов снижения потребления на фоне распространения по миру нового короновируса. В минувшие выходные Саудовская Аравия объявила о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. Стоимость нефти марки Brent накануне снизилась до 30 долларов за баррель, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель. Стоимость евро на международном валютном рынке 9 марта достигала отметки в 86 рублей. Доллар торговался по цене более 75 рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.03.20

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