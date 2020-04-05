Россиянам придется заплатить за кредитные каникулы – разъяснение ЦБ

Банк России уточнил, что предоставляемые пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом кредитные каникулы (отсрочка по платежам в льготный период) не будут бесплатными.

Согласно разъяснениям мегарегулятора, проценты по кредитным картам и потребительским кредитам на сумму основного долга (или задолженности по карте) в льготный период начисляются по льготной ставке. Эта ставка определяется «как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору», поясняет ЦБ.

По ипотечным кредитам в льготные период продолжат начисляться проценты по ставке, прописанной в ипотечном договоре.

Центробанк при этом рекомендовал заемщикам при возможности платить посильные суммы банку во время кредитных каникул, уменьшая основной долг по кредиту, что позволит «снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода».

Банк России также сообщил, что кредитные каникулы предоставляются по ипотеке с максимальной суммой кредита в 1,5 млн рублей, по потребительским кредитам – до 250 тыс. рублей, по автокредитам – до 600 тыс. рублей.

Напомним, 3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Воспользоваться этим правом могут граждане, чей официальный доход за последний месяц сократился более чем на 30 процентов по сравнению со средним ежемесячным доходом за 2019 год. Отсрочка платежей предоставляется на срок до 6 месяцев.

Москва, Наталья Петрова

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