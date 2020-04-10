Кабмин поднял лимит по ипотечным каникулам: «Не везде квартиры стоят одинаково»

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о повышении максимального размера ипотеки для получения кредитных каникул заемщиками, чье материальное положение ухудшилось из-за ситуации с пандемией коронавируса. Предельный размер ипотечного займа теперь отличается в зависимости от региона.

По словам премьера, правительство во исполнение поручения президента «усиливает поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости». «Мной подписано соответствующее постановление», – подчеркнул он.

Мишустин отметил, что «временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам [граждан] по приобретению собственной квартиры или дома». Для помощи ипотечникам решено повысить «уровень займа, в пределах которого заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту», добавил он. При этом, как указал премьер, лимит «учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка», поскольку «не везде квартиры стоят одинаково». В частности, в Москве предельный размер ипотечного кредита, позволяющий воспользоваться кредитными каникулами, повышен до 4,5 млн рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, лимит составит 3 млн рублей, а для остальных регионов – 2 млн рублей.

Напомним, закон о кредитных каникулах вступил в силу с 3 апреля. Рассчитывать на шестимесячную отсрочку платежей по ссудам, полученным до принятия закона, могут граждане, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. В Центробанке уточнили, что предоставляемые пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом отсрочки по платежам в льготный период не будут бесплатными.

Изначально кабмин установил максимальный порог по ипотеке в 1,5 миллиона рублей – это лимит действовал для всей России. Однако эксперты рынка сочли, что данное ограничение не позволит воспользоваться кредитными каникулами более половине заемщиков.

Согласно информации «Дом.РФ», средний размер ипотечного займа в прошлом году составил 2,24 млн руб. В Москве он превышал 4,8 млн рублей, в Подмосковье составлял почти 3,4 млн рублей, а в Санкт-Петербурге – около 2,9 млн рублей – таковы данные Национального бюро кредитных историй, которые приводит «Коммерсантъ».

Москва, Наталья Петрова

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