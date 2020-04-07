Кабмин думает над повышением порога ипотеки для кредитных каникул

Правительство России может повысить максимальный размер ипотеки для получения кредитных каникул в отдельных регионах. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия-24».

Чиновник отметил, что порог в 1,5 миллиона рублей был принят как средний размер ипотеки в большинстве регионов. По его словам, «в этот перечень входят Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, и в этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов». В настоящее время «рассматриваются разные варианты», – добавил Моисеев.

Как сообщал «Новый День», закон о кредитных каникулах вступил в силу с 3 апреля. Рассчитывать на отсрочку по ссудам, полученным до принятия закона, могут граждане, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. В Банке России Банк России уточнили, что предоставляемые пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом отсрочки по платежам в льготный период не будут бесплатными.

Накануне кабмин РФ утвердил максимальный размер банковских ссуд, по которым могут быть предоставлены кредитные каникулы. Так, по ипотеке был установлен максимальный порог в 1,5 миллиона рублей, а по потребительским кредитам для физлиц – 250 тысяч рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.04.20

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