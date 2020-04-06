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Понедельник, 6 апреля 2020, 11:45 мск

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Стали известны максимальные размеры кредитов для предоставления каникул

Правительство РФ утвердило максимальный размер банковских ссуд, по которым могут быть предоставлены кредитные каникулы. Документ опубликован на сайте кабмина.

Максимальный размер потребительского кредита для физических лиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 300 тысяч, потребительского кредита с лимитом кредитования для физлиц – 100 тысяч рублей.

Также кредитные каникулы могут предоставить владельцам автокредита в размере до 600 тысяч рублей, а для ипотечных займов – до 1,5 млн рублей.

Закон о кредитных каникулах вступил в силу с 3 апреля. Рассчитывать на отсрочку по ссудам, полученным до принятия закона, могут россияне, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

Ранее разъяснения по кредитным каникулам дал Банк России. В регуляторе уточнили, что предоставляемые пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом отсрочки по платежам в льготный период не будут бесплатными.

Москва, Зоя Осколкова

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