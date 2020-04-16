ЦБ позволил банкам обслуживать клиентов по просроченным паспортам

Банк России рекомендовал финансово-кредитным организациям до 1 июля 2020 года продолжать обслуживание клиентов, несмотря на истечение срока действия их паспортов. Об этом говорится в сообщении мегарегулятора.

В ЦБ указывают, что эта мера касается работы как с действующими, так и с новыми клиентами.

Данное решение принято, что «чтобы не создавать ненужных сложностей с получением финансовых услуг и избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями», пояснили в Банке России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил 8 апреля в условиях пандемии коронавируса продлить на три месяца действие паспортов с истекшим сроком. В МВД пообещали, что не будут привлекать к ответственности граждан с просроченным паспортом.

Накануне Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов попросила Центробанк разрешить банкам до 1 июля обслуживать клиентов с просроченными паспортами, сообщало РБК со ссылкой на главу ассоциации Виктора Достова.

Сегодня глава государства в рамках поручений по противодействию COVID-19 велел правительству до 20 апреля приостановить течение «срока действия» общегражданского паспорта, водительского удостоверения и других документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, на срок не менее трех месяцев.

Отметим, что общегражданский паспорт в РФ подлежит смене по достижении гражданином возраста 20 и 45 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.04.20

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