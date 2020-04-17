ЦБ пообещал не вводить мораторий на снятие денег с банковских вкладов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что Банк России не будет вводить мораторий на снятие вкладов населением. Для такого рода беспокойств нет никаких оснований, заявила она.

Во-первых, отметила Набиуллина, такая мера не предусмотрена законодательством. «Ни гражданский кодекс, ни законодательство банковское не позволяют вводить такие ограничения», – заявила она на пресс-конференции в пятницу. Во-вторых, по ее словам, в этом нет никакой необходимости.

«У нас все нормально с фондированием, с ликвидностью банковской системы», – пояснила глава мегарегулятора, заметив, что «сейчас структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне около 2,5 триллиона рублей». Более того, добавила Набиуллина, «у банков есть еще и около 7 триллионов рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.04.20

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