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Понедельник, 27 апреля 2020, 13:41 мск

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Банк России выпустит памятные монеты в честь 75-летия Победы

Фото: Центробанк РФ

Центробанк России выпускает в обращение памятные монеты, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Юбилейная монета номиналом 3 рубля изготовлена из серебра. На оборотной стороне расположены выполненные в цвете изображения звезды одной из башен Московского Кремля и ленты медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» на фоне праздничного салюта и архитектурных силуэтов Москвы. Тираж изделия – 7 тысяч штук.

Вторая монета номиналом 3 рубля под названием «Ржевский мемориал Советскому солдату» также изготовлена из серебра. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение памятника советскому солдату – центральной части мемориального комплекса в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 гг. Тираж монеты – 3 тысячи штук

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», – подчеркнули в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

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