Банкиры попросили не снижать ставку эквайринга ради малого бизнеса

Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минэкономразвития с просьбой отказаться от идеи снижения комиссии за прием безналичных платежей для предприятий малого и среднего (МСП) бизнеса до 1%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст письма АБР.

Банкиры отмечают, что в случае ограничения стоимости эквайринга банкам придется переложить затраты на покупку и обслуживание терминалов для приема карт на бизнес. Так, для организаций, чей годовой оборот превышает 24 млн рублей, потенциальные дополнительные расходы будут на 3-5% выше, чем экономия, полученная за счет снижения ставки за безналичную оплату, отметили в АБР.

Аналитики также предупредили, что кредитные организации не смогут предоставлять клиентам поощрения, в первую очередь – кешбэк за покупки в небольших торговых точках. Это приведет к оттоку потребители в большие торговые сети. Это негативным образом отразится на выручке предприятий малого и среднего бизнеса.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, на сегодняшний день эквайринг для МСП составляет в среднем 1,5-2,5%. При этом банки стараются выстроить программы лояльности, начисляя кешбэки и бонусы за покупки товаров из определенных категорий, в том числе в торговых точках из сегмента МСП. В случае ограничения ставки эквайринга банки начнут отказываться от стимулирования покупок в небольших магазинах, считает эксперт.

В Центробанке отметили, что выступают за взвешенный подход в вопросе регулирования размера комиссии за прием карт, а альтернативным инструментом снижения ставок для бизнеса может стать система быстрых платежей. «Уровень тарифов для торговых предприятий в ней составляет не более 0,4-0,7% от суммы операции в зависимости от вида деятельности. Это в 2-2,5 раза ниже, чем среднее значение эквайринговых ставок», – пояснили в ЦБ.

В Минэкономразвития считают, что снижение комиссии поможет сократить издержки и повысить прозрачность финансовых потоков. При этом утраченную прибыль финансовые организации смогут вернуть за счет повышения стоимости других услуг.

Проработать вопрос о снижении комиссии за эквайринг для малых и средних компаний Минфину, Минэкономразвития и ЦБ ранее поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет издание.

Москва, Иван Гридин

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