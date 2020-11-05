В России вырос объем накопленных наличных денег

Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий за год выросла на рекордные 28,3% и к 1 октября составила более 12 трлн рублей. По данным Банка России, денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, по состоянию на 1 октября достиг 12,1 трлн рублей, передает РИА «Новости».

«Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост – 28,3% в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года», – рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Самый большой прирост объёма наличных выявлен в марте (5,9%) и в апреле (6,6%). Осадчий считает, что это произошло из-за панических настроений на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас этот процесс замедлился, например в сентябре прирост составил 1%.

Москва, Иван Гридин

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