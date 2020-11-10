российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 ноября 2020, 13:51 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

ЦБ предложил ограничить суммы снятия наличных на кассах в магазинах

Банк России направил выпускающим карты банкам рекомендации по ограничению суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов на уровне 5 тыс. рублей в день и 30 тыс. рублей в месяц. Выводы о необходимости ограничений были сделаны в ходе реализации пилотного проекта по предоставлению услуги cash-out (выдача наличных держателем карт в торгово-сервисных предприятиях).

Примечательно, что лимиты предполагается распространить на все карты пользователя услуг в совокупности, открытые в одном банке. Ограничения необходимы «для минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП), предоставляющих услугу cash-out, в противоправную деятельность», говорится в письме регулятора.

В ЦБ также посоветовали разрешить услугу cash-out только в случае совершения покупки клиентом банка. В случае снятия наличных, магазин должен выдать клиенту соответствующий чек, а услугу предоставлять без запрашивания удостоверения личности. Также отмечается, что «по корпоративным платежным картам юрлиц и ИП услуга cash-out не предоставляется».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.11.20

Власти Курганской области возвращают бизнесу затраты на лизинг. / Чиновники Курганской области соберут 4 миллиона рублей для медиков. / Раскрыт способ очистки денег от коронавируса в домашних условиях. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

В России вырос объем накопленных наличных денег

Банк России ожидает стабильность на рынке нефти

Набиуллина не видит рисков в ослаблении курса рубля

«Нужно иметь в виду последствия»: Банк России оценил перспективы льготной ипотеки

Набиуллина допустила будущее снижение ключевой ставки

Банк России признал: восстановление экономики затянется

Центробанк России не стал менять ключевую ставку: «Ситуация остается неустойчивой»

ЦБ отобрал лицензию у Росбизнесбанка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,