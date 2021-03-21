Центробанк разъяснил порядок действий при получении «ошибочного» перевода

Любому банковскому клиенту могут поступить на карту деньги от неизвестного лица. При этом зачастую так действуют мошенники, чтобы вовлечь ничего не подозревающего гражданина в преступные схемы. Что делать при получении «ошибочного» перевода, рассказали в Банке России.

Аферисты действуют по такой схеме: переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались. Такие схемы используются для последующего незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий, например, отмывания денег, добытых незаконным способом, пишет РИА «Новости».

Мошенники используют любые предлоги, даже угрожают уголовным преследованием и судом. Ни в коем случае нельзя предпринимать самостоятельные попытки урегулировать сложившуюся ситуацию. Тратить поступившие средства также не стоит. Если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом.

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», – рассказали ЦБ РФ. Затем нужно позвонить в свой банк и сообщить, что деньги пришли от неизвестного лица и были зачислены ошибочно, а также написать заявление на возврат средств.

Москва, Зоя Осколкова

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