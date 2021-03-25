В России пройдет эксперимент по сбору монет у населения

Банк России собирается провести эксперимент по сбору монет у населения. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Пилотный проект проведут в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения, уточнили в ЦБ. Пока нет детальных требований к проведению эксперимента, регулятор лишь указывает, что пилот ориентирован на население.

Эксперимент будут проводить с привлечением технологического партнера. То есть появятся специальные приемники монет. Конкретные места установки оборудования и его количество определят после утверждения требований, передает РИА «Новости».

В настоящее время, по данным Центробанка, в России находится 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.03.21

«Будем арестовывать все»: Крым может потребовать у Украины 10 трлн рублей. / Челябинское УФАС проверило законность новой комиссии за коммунальные услуги. / Минфин РФ создал модель убийства российской экономики. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»