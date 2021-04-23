Пермский Проинвестбанк лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у «Профессионального инвестиционного банка» (Проинвестбанк). По величине активов кредитная организация занимала 315 место в банковской системе РФ.

Руководство Проинвестбанка неоднократно нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. ЦБ несколько раз в течение года применял ограничительные меры, в том числе вводил запрет на привлечение денежных средств вкладчиков.

«Значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Проинвестбанк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», – сообщает пресс-служба регулятора.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены клиентам банка в размере 100%, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

В Агентстве страхования вкладов уточнили, что банки-агенты, через которые будут производиться выплаты, отберут на конкурсной основе в срок не позднее 29 апреля 2021 года. Клиенты лишенного лицензии Проинвестбанка смогут получить свои деньги не позднее 7 мая 2021 года.

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 22.04.21

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