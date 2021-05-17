В нескольких сегментах кредитования в России есть признаки финансовых пузырей

Центробанк наблюдает быстрый рост долговой нагрузки (ПДН) россиян, в некоторых сегментах можно говорить о пузырях. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, в пошлом году Банк России волновала стабильность финансовых рынков. «В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где можно даже говорить о пузырях», – сообщила Юдаева на рабочей группе комитета по финансовому рынку в Госдуме.

С 1 июля регулятор повышает надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Это делается в рамках возврата к докризисной ситуации. Долговая нагрузка россиян находится сейчас на «исторически высоком уровне», отметила Юдаева, добавив, что разрабатывается законодательное предложение по ограничению кредитования физлиц по плавающим ставкам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по кредитам, в том числе по ипотеке. Поручение необходимо исполнить до 15 июля.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.05.21

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