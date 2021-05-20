В России снизилось качество фальшивых денег

Качество поддельных денег в России заметно испортилось. Об этом рассказал зампред Центробанка России Михаил Алексеев в интервью «Российской газете».

По его словам, почти все выявленные фальшивки можно невооруженным глазом отличить от настоящих банкнот. Вовсе не было качественных подделок денежных купюр достоинством 200 и 2000 рублей, видимо, потому что они недавно были введены в оборот. Те, что удалось найти, были отпечатаны на цветном принтере.

«Наши банкноты надежно защищены, что подтверждается в первую очередь низким уровнем фальшивомонетничества: семь подделок на один миллион банкнот в обращении. И это хороший показатель, – сказал Алексеев. – Для сравнения, в Великобритании это 112 банкнот на миллион, а в еврозоне – 23». Чаще всего в России встречаются подделки купюр достоинством 5000 и 1000 рублей.

При этом представитель регулятора указал, что банкнотный ряд российского рубля нуждается в модернизации. Так как технологии подделок совершенствуются, а с ними и растут навыки мошенников.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.05.21

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