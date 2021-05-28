ЦБ лишил лицензии два банка и одну кредитную организацию

Банк России лишил лицензии петербургский Заубер Банк и московский банк «ИРС», сообщается на сайте регулятора. Финансово-кредитные организации по величине активов занимают 227 и 317 места соответственно в банковской системе России.

Оба банка уличены в нарушении федеральных законов и нормативных актов Центробанка. Так, Заубер Банк поймали на нарушениях требований антиотмывочного законодательства. Кроме того, кредитная организация проводила в значительных объемах сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам и «сомнительные транзитные операции повышенного риска», отметили в ЦБ.

Банк «ИРС» занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества для сокрытия своего реального финансового положения. При этом значительную долю кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды, указали в ЦБ.

В обоих банках назначена временная администрация Банка России.

Добавим, что обе кредитные организации участвуют в системе страхования вкладов. По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчиком обоих банков начнутся не позднее 11 июня 2021 года.

Кроме того, регулятор отобрал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «Нарат», зарегистрированной в Казани. По величине активов она занимает 388 место в отечественной банковской системе. Причинами для отзыва лицензии послужили нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также нарушение законов и нормативных актов Банка России.

Кредитная организация была вовлечена в «проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», а также проводила сомнительные транзитные операции, говорится в сообщении ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.21

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