Самые богатые россияне увеличили состояние на 35 млрд долларов в этом году

Россияне из списка долларовых миллиардеров за пять месяцев 2021 года заработали еще 35,76 млрд долларов. Больше всего увеличили состояние основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и бенефициар НЛМК Владимир Лисин, подсчитало РИА «Новости».

Подсчет велся на основе Bloomberg Billionaires Index, зависящего от стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры.

Состояние Мордашова с начала года выросло до 28,8 млрд долларов (+5,73 млрд), состояние Лисина – до 29,3 млрд (+5,43 млрд). При этом, в рейтинге российских миллиардеров Лисин занимает вторую строчку и на два пункта опережает Мордашова. Замыкает тройку лидеров совладелец «Новатэка», который стал богаче на 4,45 млрд долларов, до 29,2 млрд.

Больше всего потеряли с начала года бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (-1,59 млрд, до 16,5 млрд), вложивший деньги в «Металлоинвест» и «Мегафон» Алишер Усманов (-713 млн, до 20,4 млрд) и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман (-583 млн, до 13,8 млрд долларов).

Накануне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании должны отдать в бюджет 100 млрд рублей. По его мнению, бизнесмены получили большую прибыль в 2020 году, сыграв на росте цен и не отказавшись от госкапвложений. Чиновник заявил, что кабмин пока не знает, как заберет эти деньги у компаний.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что власти рассматривают введение новых налогов для металлургов, чтобы «выровнять диспропорцию».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.06.21

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