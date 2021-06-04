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Пятница, 4 июня 2021, 13:26 мск

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ЦБ лишил лицензии РФИ Банк за операции с онлайн-казино

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского РФИ Банка, сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация по размеру активов занимала 328 место в банковской системе страны.

Банк лишился лицензии из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. Регулятор при этом указал, что за последний год к финансовой организации «неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление им отдельных банковских операций».

В Центробанке также заявили, что РФИ Банк проводил непрозрачные операции – осуществлял расчеты между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. Выплаты страховых возмещений вкладчикам начнутся не позднее 18 июня 2021 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, Наталья Петрова

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