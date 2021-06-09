Центробанк отобрал лицензию у петербургского Энергомашбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Энергомашбанка, сообщается на сайте регулятора. Финансово-кредитная организация по величине активов занимала 145 место в банковской системе страны.

Как отметили в ЦБ, банк лишился лицензии из-за полной утраты капитала, занижения величины необходимого резерва по задолженностям и нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Кредитная организация потеряла ликвидность и оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Владельцы банка не приняли меры по повышению финансовой устойчивости кредитной организации.

ЦБ также отозвал у банка лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В кредитную организацию назначена временная администрация регулятора. Б

Энергомашбанк участвует в системе страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 23 июня 2021 года, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.06.21

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