Банкам запретили брать комиссию при приеме монет на счета и вклады

ЦБ РФ напомнил о том, что кредитные учреждения в России не имеют права брать комиссию при зачислении на счета и вклады клиентов банкнот и монет.

«Регулятор выявил, что некоторые банки устанавливают комиссии за прием и пересчет монет при проведении этих операций. Банк России считает такую практику недопустимой», – говорится в сообщении, опубликованном официальном на сайте регулятора.

В Центробанке пояснили, что прием монет является обязанностью банка. При этом клиент не получает никакой выгоды при их пересчете, а если полезного эффекта нет, то и комиссию брать не за что.

«Таким образом, эти операции нельзя рассматривать как отдельную самостоятельную услугу, за которую клиент банка обязан дополнительно заплатить», – заключили в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.06.21

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