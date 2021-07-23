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Пятница, 23 июля 2021, 10:28 мск

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ЦБ лишил лицензии банк из четвертой сотни

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руна-банка, сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация по величине активов занимала 308 место в банковской системе страны.

По данным ЦБ, Руна-банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты регулятора, а также требования «антиотмывочного» законодательства.

С 2019 года финансовая организация была убыточной и работала в условиях корпоративного конфликта. Банк был вовлечен в проведение непрозрачных операций электронной коммерции.

Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 августа этого года.

Москва, Наталья Петрова

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