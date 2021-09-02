Сбербанк собрал библиотеку голосов телефонных мошенников

Сбербанк записывает голоса мошенников, выманивающих у его клиентов деньги и персональные данные. Эта база позволяет банку быстро блокировать счета злоумышленников, пишет РБК.

Специалисты собрали целую «библиотеку голосов», сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Когда клиент банка сообщает, что ему позвонили мошенники, сотрудники колл-центра перезванивают на номер злоумышленника. Если его голос совпадает с файлом в базе, «роботы автоматически блокируют возможную операцию со счета на счет».

Система срабатывает на мошенниках как клиентах, так и не клиентах Сбербанка. «Если клиент, то это упрощает работу полиции. Вычислить можем», – пояснили в пресс-службе банка.

По данным Сбербанка, каждый десятый звонок абоненту в России совершают мошенники. За последние полтора года число атак телефонных мошенников выросло в 2 раза. Каждый месяц эти злоумышленники похищают со счетов россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. Средний чек успешной операции телефонных мошенников составляет около 8 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.09.21

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