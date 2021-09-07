Банки активно закрывают отделения по всей России

В России сокращается число офисов банков. С развитием цифрового доступа к финансовым услугам граждане не нуждаются в таком количестве обслуживающих точек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Сейчас в России действуют 376 кредитных учреждений, у них по всей стране открыто 28 тысяч подразделений. За год число офисов банков сократилось на 5%, или на 1,5 тысячи, следует из статистики регулятора.

«Больше всего за год сократилось количество представительств банков, которые созданы для защиты интересов на определенной территории и не ведут никаких операций. Оно упало на 31,6%. Филиалов и операционных касс за это время стало меньше на 15%, а головных офисов – на 10,5%. Также снизилось число дополнительных и операционных отделений», – пишет издание.

Наибольшее сокращение офисов банков наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

В ЦБ такие изменения на банковском рынке связывают с ростом цифровых каналов доступа к финуслугам. При этом регуляторе подчеркнули, что сохранение инфраструктуры физического обслуживания особенно важно в сельской местности и на отдаленных территориях страны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.09.21

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