Власти РФ назвали спортуслуги для получения налогового вычета

Правительство РФ утвердило перечень услуг фитнес-центров, после оплаты которых можно получить налоговый вычет. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Спортивный» налоговый вычет в 2022 году можно будет получить за физкультурно-оздоровительные услуги, обеспечение участия в физкульт-мероприятиях, за платные программы и планы тренировок.

«Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально-значимых расходов граждан. Новый вычет пополнил линейку социальных налоговых вычетов», – пояснили в пресс-службе правительства.

Как сообщал «Новый День», в конце марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговом вычете по НДФЛ за занятия спортом и фитнесом. Позже власти анонсировали первые выплаты по «спортивному» вычету уже в 2023 году для тех, кто подаст пакет документов в 2022-м.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.09.21

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